Интерьер самых знаковых и именитых культурных событий во всем мире украшают непревзойденные стулья Кьявари.
Концепция торжества подразумевает использование стульев Кьявари не только в классическом белом цвете, но и в другом многообразии цветов и специального декора. Таким образом, такие стулья станут универсальным средством в оформлении банкетного зала.
Прекрасно и органично впишутся в интерьер любого свадебного банкета белые стулья Кьявари. Они придадут торжественность, а также серьезность и важность этому мероприятию. Эксклюзивность и уникальность свадебному банкету также привнесут аксессуары в виде бантов, лент, чехлов и подушек.
Именно поэтому, мы дарим скидку 10% на подушки для стульев Кьявари при покупке стульев от 10 штук.
При покупке 10 стульев Кьявари Белый, деревянный стоимость подушек 01 для стула Кьявари, 3см, серая составит 465 руб. за штуку вместо 517 руб. Так, купив подушки на все 10 стульев, вы сэкономите 520 руб., а это стоимость целой подушки.
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*Срок проведения акции с 16.08.2021 по 29.08.2021. Скидка на текстиль 10% предоставляется при оптовой покупке мебели от 10 шт. Акция действует на Подушки на стулья при покупке стульев Кьявари производства ChiedoCover