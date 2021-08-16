Сезон свадеб в разгаре

Интерьер самых знаковых и именитых культурных событий во всем мире украшают непревзойденные стулья Кьявари.

Почему стулья Кьявари выбирают для банкетов по всем миру?

Хорошие эргономические качества позволяют сэкономить около трети площади зала.
Это безусловное преимущество для организации и проведения банкетов любой сложности.

Концепция торжества подразумевает использование стульев Кьявари не только в классическом белом цвете, но и в другом многообразии цветов и специального декора. Таким образом, такие стулья станут универсальным средством в оформлении банкетного зала.


Подушки на стулья Кьявари

Прекрасно и органично впишутся в интерьер любого свадебного банкета белые стулья Кьявари. Они придадут торжественность, а также серьезность и важность этому мероприятию. Эксклюзивность и уникальность свадебному банкету также привнесут аксессуары в виде бантов, лент, чехлов и подушек.

Именно поэтому, мы дарим скидку 10% на подушки для стульев Кьявари при покупке стульев от 10 штук.

Пример выгоды

При покупке 10 стульев Кьявари Белый, деревянный стоимость подушек 01 для стула Кьявари, 3см, серая составит 465 руб. за штуку вместо 517 руб. Так, купив подушки на все 10 стульев, вы сэкономите 520 руб., а это стоимость целой подушки.

Подробности уточняйте у менеджера по телефону +7 922 906 67 77

*Срок проведения акции с 16.08.2021 по 29.08.2021. Скидка на текстиль 10% предоставляется при оптовой покупке мебели от 10 шт. Акция действует на Подушки на стулья при покупке стульев Кьявари производства ChiedoCover

Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
В наличииХит
2 890 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
460 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка 01 для стула Кьявари белая, 2см
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
460 ₽
Оптовая цена
4.5
Подушка 01 для стула Кьявари, 2см
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.2
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам красный
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
5
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.9
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, красная
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.8
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, зеленая
Настоящее фото товара Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см, произведённого компанией ChiedoCover-26%
В наличии
350 ₽470 ₽
Оптовая цена
4.6
Подушка на стул кьявари, рогожка бежевая, 3см

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