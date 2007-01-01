Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и гармонии с ароматом для помещений Sacral Bali. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы активировать доверие и создать уютную обстановку в помещении.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: Бергамот и шафран
Средние ноты: Роза и киприол
Базовые ноты: Сандал, удовое дерево, белый мускус и лилия
Sacral Bali не просто аромат, это инструмент для создания эмоционального состояния. Его уникальная композиция помогает снять стресс, повысить уровень доверия и вдохновения, наполняя пространство теплом и гармонией. Позвольте себе и своим близким насладиться атмосферой, которая способствует расслаблению и восстановлению внутреннего баланса. Sacral Bali — это ваш путь к уюту и эмоциональному восстановлению в каждом вдохе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- АроматSacral Bali
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет