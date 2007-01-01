Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр
10 оценок
2 800
Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр - фото 1

Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр

Артикул: CH-069-976
10 оценок
Основные характеристики
  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Ароматическая свеча The Luxury of Space

Погрузитесь в мир утонченной элегантности с ароматической свечой The Luxury of Space. Эта свеча, как селективный парфюм, начинается с ярких и сочных нот красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, наполняя пространство энергией и свежестью, словно первые лучи утреннего солнца, пробуждающие мир к новому дню.
Сердце аромата раскрывается благородными аккордами африканской герани и жасмина, обогащенными острым и пряным штрихом мадагаскарского перца. Эти ноты создают атмосферу тепла и уюта, при этом сохраняя легкость и изысканность.
The Luxury of Space активизирует чувство свободы и вдохновения, наполняя ваш дом гармонией и позитивом. Этот аромат помогает освободиться от стресса и напряжения, создавая идеальные условия для расслабления и саморефлексии. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой роскоши и спокойствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматThe Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр
Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр
2 800
