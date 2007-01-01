Характеристики товара
Описание
Ароматическая свеча The Luxury of Space
Погрузитесь в мир утонченной элегантности с ароматической свечой The Luxury of Space. Эта свеча, как селективный парфюм, начинается с ярких и сочных нот красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина, наполняя пространство энергией и свежестью, словно первые лучи утреннего солнца, пробуждающие мир к новому дню.
Сердце аромата раскрывается благородными аккордами африканской герани и жасмина, обогащенными острым и пряным штрихом мадагаскарского перца. Эти ноты создают атмосферу тепла и уюта, при этом сохраняя легкость и изысканность.
The Luxury of Space активизирует чувство свободы и вдохновения, наполняя ваш дом гармонией и позитивом. Этот аромат помогает освободиться от стресса и напряжения, создавая идеальные условия для расслабления и саморефлексии. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой роскоши и спокойствия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,13 кг
- Материалстекло
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет