Настоящее фото товара Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр
13 оценок
2 800
Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр - фото 1

Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр

Артикул: CH-069-974
13 оценок
Основные характеристики
  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Ароматическая свеча Pure Clarity

Погрузитесь в мир женской зрелости и внутренней силы с ароматической свечой Pure Clarity. Эта свеча, как селективный парфюм, раскрывает свою композицию с яркими нотами кардамона и черного перца, наполняя пространство энергией и чувственностью. В сердце аромата нежно переплетаются фиалка и роза, создавая элегантный и утонченный букет, который подчеркивает вашу индивидуальность.
Базовые ноты кедра, амбры, пачули и сандала формируют теплую и обволакивающую основу, даря чувство безопасности и уверенности. Pure Clarity активизирует женскую зрелость, позволяя вам раскрыть свою истинную сущность и уверенно двигаться вперед. Этот аромат способствует ясности мысли и эмоциональному равновесию, создавая пространство для самовыражения и вдохновения. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой гармонии и внутреннего света.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр
Ароматическая свеча Pure Clarity, 130 гр
2 800
