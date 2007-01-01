Характеристики товара
Описание
Ароматическая свеча Pure Clarity
Погрузитесь в мир женской зрелости и внутренней силы с ароматической свечой Pure Clarity. Эта свеча, как селективный парфюм, раскрывает свою композицию с яркими нотами кардамона и черного перца, наполняя пространство энергией и чувственностью. В сердце аромата нежно переплетаются фиалка и роза, создавая элегантный и утонченный букет, который подчеркивает вашу индивидуальность.
Базовые ноты кедра, амбры, пачули и сандала формируют теплую и обволакивающую основу, даря чувство безопасности и уверенности. Pure Clarity активизирует женскую зрелость, позволяя вам раскрыть свою истинную сущность и уверенно двигаться вперед. Этот аромат способствует ясности мысли и эмоциональному равновесию, создавая пространство для самовыражения и вдохновения. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой гармонии и внутреннего света.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,13 кг
- Материалстекло
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет