Настоящее фото товара Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл
9 оценок
3 200
Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл - фото 1

Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл

Артикул: CH-069-966
9 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • АроматPure Clarity
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Откройте для себя аромат для помещений Pure Clarity, который , активирует жизненные силы. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы создать атмосферу спокойствия и ясности, позволяя вам насладиться каждым мгновением.

Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркие аккорды цитрусовых, кардамона и черного перца наполняют пространство энергией и свежестью. Эти ноты создают первое впечатление о бодрости и пробуждают чувства, словно солнечный свет, проникающий в ваш дом.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается нежными аккордами фиалки и розы, которые добавляют цветочную элегантность и мягкость, создавая атмосферу уюта и комфорта. Эти ноты гармонично сочетаются с древесными акцентами, придавая аромату глубину.
Базовые ноты: Насыщенные и стойкие аккорды кедра, пачули, амбры и сандала создают теплую и обволакивающую основу, которая дарит чувство безопасности и стабильности, обеспечивая длительное ощущение спокойствия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • АроматPure Clarity

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

