Характеристики товара
Описание
Откройте для себя аромат для помещений Pure Clarity, который , активирует жизненные силы. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы создать атмосферу спокойствия и ясности, позволяя вам насладиться каждым мгновением.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркие аккорды цитрусовых, кардамона и черного перца наполняют пространство энергией и свежестью. Эти ноты создают первое впечатление о бодрости и пробуждают чувства, словно солнечный свет, проникающий в ваш дом.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается нежными аккордами фиалки и розы, которые добавляют цветочную элегантность и мягкость, создавая атмосферу уюта и комфорта. Эти ноты гармонично сочетаются с древесными акцентами, придавая аромату глубину.
Базовые ноты: Насыщенные и стойкие аккорды кедра, пачули, амбры и сандала создают теплую и обволакивающую основу, которая дарит чувство безопасности и стабильности, обеспечивая длительное ощущение спокойствия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- АроматPure Clarity
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет