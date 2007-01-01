Характеристики товара
Описание
Функциональный дизайн, строгий силуэт и универсальность – все это можно сказать про металлический барный стул коллекции Флоу. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет барному стулу украсить любое интерьерное решение. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.
Металлические барные стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Устойчивый и тяжелый барный стул Флоу идеально подходит для оформления общественного бара или кафе, стойки на частной кухне квартиры или загородного дома. Модель не загромождает пространство и не берет на себя главную роль в интерьере, зато отлично справляется со своей прямой обязанностью – предоставляет комфортное сидение всем желающим.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина449 мм
- Глубина380 мм
- Высота808 мм
- Вес11 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки535 мм
- Высота упаковки865 мм
- Глубина упаковки495 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет