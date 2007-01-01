Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Флоу, темно- серый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Флоу, темно- серый
10 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Флоу, темно- серый - фото 1Барный стул Флоу, темно- серый - фото 2Барный стул Флоу, темно- серый - фото 3

Барный стул Флоу, темно- серый

Артикул: CH-074-258
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Флоу, серо- бежевый
Фотография товара Барный стул Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Флоу, черный
Фотография товара Барный стул Флоу, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функциональный дизайн, строгий силуэт и универсальность – все это можно сказать про металлический барный стул коллекции Флоу. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет барному стулу украсить любое интерьерное решение. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические барные стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.


Устойчивый и тяжелый барный стул Флоу идеально подходит для оформления общественного бара или кафе, стойки на частной кухне квартиры или загородного дома. Модель не загромождает пространство и не берет на себя главную роль в интерьере, зато отлично справляется со своей прямой обязанностью – предоставляет комфортное сидение всем желающим.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки535 мм
  • Высота упаковки865 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа белый

82
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Флекс велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9903
8 190 ₽Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр черный

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Барный стул BERLIN, серый велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 2904
13 790 ₽Оптовая цена

Барный стул BERLIN, серый велюр, черный

56
В наличии 4 шт.
Фотография товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КРАКОВ, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Барный стул КРАКОВ, экокожа черная

57
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 59026
7 490 ₽Оптовая цена

Барный стул Лагер с подлокотниками, коричневая кожа

58
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул барный Signal Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Signal Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул барный Signal Ткань Оранжевый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Mortis, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mortis, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Барный стул Mortis, серый велюр

10
Фотография товара Барный стул Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Флоу, серо- бежевый

14
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный

13
Настоящее фото товара Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (РАЛ7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Стул барный Бордо плетеный из роупа, каркас из стали серый (РАЛ7022), роуп серый 15мм, ткань серая 017

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Настоящее фото товара Тележка лофт Хорс, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Тележка лофт Хорс

12
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony круглый

7
В наличии 16 шт.
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Фотография товара Чехол Е03 на стул Eames, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е03 на стул Eames, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е03 на стул Eames, зеленый

35
Настоящее фото товара Тележка для муки Карт, произведённого компанией ChiedoCover
50 190
Оптовая цена

Тележка для муки Карт

14
Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1070мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1070мм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990

Тележка для круглых столов, 1070мм

12
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Чехол для стола 05, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29036
1 990 ₽

Чехол для стола 05, белый

36
Настоящее фото товара Тележка лофт Амбассодор, произведённого компанией ChiedoCover
от44 790
Оптовая цена

Тележка лофт Амбассодор

15

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул Токио, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Токио, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Барный стул Токио, белый глянец

42
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Plato dark beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Plato dark beige, произведённого компанией ChiedoCover
от5 69020
7 100 ₽Оптовая цена

Барный стул Plato dark beige

42
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Джонс

8
Фотография товара Барный стул Paskal, коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Барный стул Paskal, коричневый, хром

11
Фотография товара Стул барный Дали от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дали, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул барный Дали

14
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

14
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем и пюпитром, черный, серебряный

10
Фотография товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с мягким сиденьем, корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный

11
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, серый

10
Фотография товара Стул барный Виолет, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Виолет, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
39 090

Стул барный Виолет, бежевый, золото

7
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Барный стул Флоу, темно- серый
Барный стул Флоу, темно- серый
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 19, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49035
3 790 ₽

Чехол для стола 19

30
Настоящее фото товара Тележка лофт Хорс, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена

Тележка лофт Хорс

12
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony круглый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony круглый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony круглый

7
В наличии 16 шт.
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Стулья Румба
Стулья Румба

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности