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Настоящее фото товара Барный стул Флоу, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Флоу, черный
7 оценок
12 690
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Барный стул Флоу, черный

Артикул: CH-074-259
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Функциональный дизайн, строгий силуэт и универсальность – все это можно сказать про металлический барный стул коллекции Флоу. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет барному стулу украсить любое интерьерное решение. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические барные стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.


Устойчивый и тяжелый барный стул Флоу идеально подходит для оформления общественного бара или кафе, стойки на частной кухне квартиры или загородного дома. Модель не загромождает пространство и не берет на себя главную роль в интерьере, зато отлично справляется со своей прямой обязанностью – предоставляет комфортное сидение всем желающим.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки535 мм
  • Высота упаковки865 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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