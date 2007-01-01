Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул Флоу, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Флоу, оливковый
8 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Флоу, оливковый - фото 1Барный стул Флоу, оливковый - фото 2Барный стул Флоу, оливковый - фото 3

Барный стул Флоу, оливковый

Артикул: CH-074-257
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Барный стул Флоу, белый
Фотография товара Барный стул Флоу, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Барный стул Флоу, серо- бежевый
Фотография товара Барный стул Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Функциональный дизайн, строгий силуэт и универсальность – все это можно сказать про металлический барный стул коллекции Флоу. Натуральная цветовая гамма, которую выбрали наши дизайнеры, позволяет барному стулу украсить любое интерьерное решение. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические барные стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.


Устойчивый и тяжелый барный стул Флоу идеально подходит для оформления общественного бара или кафе, стойки на частной кухне квартиры или загородного дома. Модель не загромождает пространство и не берет на себя главную роль в интерьере, зато отлично справляется со своей прямой обязанностью – предоставляет комфортное сидение всем желающим.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина449 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота808 мм
  • Вес11 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки535 мм
  • Высота упаковки865 мм
  • Глубина упаковки495 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Лофт Грац барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт Грац барный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Лофт Грац барный

54
Распродажа
Фотография товара Стул барный Толикс Вуд желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс Вуд желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19039
8 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Толикс Вуд желтый

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011

95
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр серый

120
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Миранд барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранд барный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490

Стул Миранд барный

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar cross conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Sierra Bar cross conus барный

14
Фотография товара Барный стул Мия, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Мия, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Барный стул Мия, черный

6
В наличии 57 шт.
Фотография товара Барный стул Флоу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Флоу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Флоу, белый

12
Фотография товара Барный стул Флоу, серо- бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690
Оптовая цена

Барный стул Флоу, серо- бежевый

14
Фотография товара Стул барный Эквинокс 2, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эквинокс 2, серый, произведённого компанией ChiedoCover
120 790

Стул барный Эквинокс 2, серый

10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп

11
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

42
Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз

9
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Даст, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Даст

12
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, серый

36

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный стул BAR, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул BAR, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Барный стул BAR, белый

45
В наличии 16 шт.
Фотография товара Барный стул Ноксвилл, коричневая кожа, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Ноксвилл, коричневая кожа, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Барный стул Ноксвилл, коричневая кожа, хром

40
В наличии 38 шт.
Фотография товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Барный стул Амора, серый пластик, серая кожа

36
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Unity, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Стул барный Unity, черный

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Лорэн с подушкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 4903
10 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Лорэн с подушкой, серый

26
В наличии 107 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с подлокотниками, белый, черный

5
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, серый, черный

7
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, черный

6
Фотография товара Стул барный Черри, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Черри, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул барный Черри, черный велюр

12
Фотография товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Фредди Арм, вельвет, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена

Стул барный Фредди Арм, вельвет, бежевый

7
В наличии 26 шт.

Товар в корзине

Барный стул Флоу, оливковый
Барный стул Флоу, оливковый
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Хоуп

11
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

42
Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для малых прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для малых прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Тележка для малых прямоугольных столов

86

Акции для вас

Новость от 01.07.2025 Кресла-пеланги
Кресла-пеланги

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2026 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности