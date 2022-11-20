Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота960/1180 мм
- Высота спинки380 мм
- Ширина420 мм
- Глубина390 мм
- Вес8.8 кг
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки17.45 кг
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