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Барный стул Лагер, фиолетовая кожа - фото 1Барный стул Лагер, фиолетовая кожа - фото 2

Барный стул Лагер, фиолетовая кожа

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота960/1180 мм
  • Высота спинки380 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес8.8 кг
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки17.45 кг

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