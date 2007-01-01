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Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 1Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 2Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 3Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 4Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 5Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 6Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 7Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 - фото 8
Реальное изображение товара 1 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005 производства ChiedoCover
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Стул Drezden, канвас Sun seed slate, ножки металл, Ral 9005

Артикул: CH-077-596
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильные и комфортные стулья, идеально подходящие для кафе, ресторанов и отелей. Этот стул сочетает в себе современный дизайн и практичность, что делает его отличным выбором для вашего бизнеса.

Преимущества:

  • Элегантный дизайн: Изящные линии и минималистичный стиль стула прекрасно впишутся в любой интерьер.
  • Высокое качество материалов: Прочная конструкция и износостойкая обивка гарантируют долговечность и надежность.
  • Комфорт: Эргономичная форма сиденья и спинки обеспечивает максимальный комфорт для посетителей.
  • Широкий выбор цветов: Доступны различные варианты обивки, чтобы соответствовать вашему бренду и стилю.
Создайте уютную и привлекательную атмосферу в вашем заведении! Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения и уточнения деталей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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