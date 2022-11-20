Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас

15 оценок

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Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас

4.5
6 600 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор

Вес брутто: 9,5

Объем: 0.118

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Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Высота860 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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