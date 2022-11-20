Стул Herman, зеленый велюр/ черный каркас
6 600 ₽
Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 2 кор
Вес брутто: 9,5
Объем: 0.118
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Комплект мебели Банкетный
Скатерть Avrilmavi капучино
Скатерть Klassika beige саржа
Скатерть Rose габардин
Дорожка для стола, габардин
Комплект для стола и стульев, клетчатый
Стул Holla, голубой/ черный каркас
Стул Holla, латте/ черный каркас
Стул Holla, бежевый/ черный каркас
Стул Eames DAW красный
Стул Eames Прозрачный
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый