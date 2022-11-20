Характеристики товара
Описание
Стальной каркас: 64 см / 70 см / 64 см
Основа: 36 см / 70 см / 95 см
Материал: стальной каркас, ткань
Стальной каркас: 64 см / 70 см / 64 см
Основа: 36 см / 70 см / 95 см
Материал: стальной каркас, ткань
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