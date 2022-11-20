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Модульное сиденье Родольфо - фото 1Модульное сиденье Родольфо - фото 2Модульное сиденье Родольфо - фото 3

Модульное сиденье Родольфо

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стальной каркас: 64 см / 70 см / 64 см

Основа: 36 см / 70 см / 95 см

Материал: стальной каркас, ткань

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Популярные варианты обивки

Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 0909
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете LilacLilac
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете WhiteWhite
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете CreamCream
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 666666
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 0404
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете ecruecru
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете chocolatechocolate
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 1414
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 88
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 4141
Модульное сиденье Родольфо - обивка в цвете 2626
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