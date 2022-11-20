Стул Bali

93 оценкиХит продаж

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Стул Bali

4.6
9 790 ₽10 390 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Вито, Candy Sunny (хром)
Стул Вито, Candy Sunny (хром)
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Стул Вито, Candy Sunny (хром)

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота835 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес12 кг
  • Материалвелюр
  • Цветзеленый

Стул Bali — выполненные заказы

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