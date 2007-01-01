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Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755
11 оценок
70 150
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Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 1Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 2Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 3Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 4Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 5Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755 - фото 6

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755

Артикул: CH-068-888
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бенч-система — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина4140 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес166 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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