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Настоящее фото товара Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755, произведённого компанией ChiedoCover
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755
8 оценок
77 890
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Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 1Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 2Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 3Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 4Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 5Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755 - фото 6

Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755

Артикул: CH-068-889
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина4740 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Бенч-система — модульное рабочее место, рассчитанное на нескольких сотрудников одновременно. В классическом исполнении — длинный общий стол, разделённый на индивидуальные зоны. И разделить старый текст по предложениям точками и пробелами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина4740 мм
  • Глубина670/1370 мм
  • Высота755 мм
  • Толщина столешницы25 мм
  • Вес179,8 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4740х670(1370)х755
от 77 890
В корзине

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