Товар в корзине. Перейти
Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм - фото 1

Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм

Артикул: CH-063-095
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Блюдо для подачи, пластик, под дерево
Фотография товара Блюдо для подачи, пластик, под дерево от компании ChiedoCover.
Следующий Блюдо для подачи, ширина 264мм
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 264мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина170 мм
  • Глубина88 мм
  • Вес0.116 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый

7
В наличии 317 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1507
2 290 ₽Оптовая цена

Лоток для подачи дуб, темное дерево

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽Оптовая цена

Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

5
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Молочник «Прага», фарфор 100 мл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Молочник «Прага», фарфор 100 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Молочник «Прага», фарфор 100 мл, белый

11
В наличии 53 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2805
2 390 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, деревянный

14
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Аляска», длина 225мм, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Аляска», длина 225мм

11
В наличии 2556 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 1609
12 190 ₽

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 51 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лувр» сталь нержавеющая

14
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10
В наличии 28 шт.

Другие товары из раздела блюда для подачи

Настоящее фото товара Селедочница «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от380
Оптовая цена

Селедочница «Идиллия»

5
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 400мм

8
В наличии 1020 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от450
Оптовая цена

Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм

5
В наличии 68 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин», произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин»

15
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 325мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 325мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, ширина 325мм

10
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от570
Оптовая цена

Селедочница «Кунстверк», ширина 350мм

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1108
2 290 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, фарфор

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8902
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170
Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм

14
В наличии 80 шт.

Товар в корзине

Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм
Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм
от 440
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2305
1 290 ₽Оптовая цена

Соусник-салатник «Крафт Вайт» фарфор 45 мл, белый, коричневый

7
В наличии 317 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1507
2 290 ₽Оптовая цена

Лоток для подачи дуб, темное дерево

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2407
2 390 ₽Оптовая цена

Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный

14
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Космос» стекло 350 мл, прозрачный

5
В наличии 1008 шт.