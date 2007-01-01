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Блюдо для подачи, ширина 300мм - фото 1Блюдо для подачи, ширина 300мм - фото 2

Блюдо для подачи, ширина 300мм

Артикул: CH-062-987
14 оценок
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Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 120мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бренд Sunnex для сервировки стола предлагает необычную посуду, изготовленную из натурального сланца. Тарелки производителя очень прочные, их практически нельзя разбить. Это прямоугольное сервировочное блюдо имеет высоту 4 мм, размеры 300х150 мм. У него натуральный черный цвет без дополнительного декора. Доска выглядит самобытно, она не впитывает запахи и не боится воды. Посуда экологичная, безопасная, ее можно мыть в посудомоечной машине, хранить штабелями. Большой выбор товаров из сланца есть в нашем каталоге.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина150 мм
  • Высота4 мм
  • Вес0.552 кг
  • Материалсланец
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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