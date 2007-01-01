Характеристики товара
Описание
Бренд Sunnex для сервировки стола предлагает необычную посуду, изготовленную из натурального сланца. Тарелки производителя очень прочные, их практически нельзя разбить. Это прямоугольное сервировочное блюдо имеет высоту 4 мм, размеры 300х150 мм. У него натуральный черный цвет без дополнительного декора. Доска выглядит самобытно, она не впитывает запахи и не боится воды. Посуда экологичная, безопасная, ее можно мыть в посудомоечной машине, хранить штабелями. Большой выбор товаров из сланца есть в нашем каталоге.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина150 мм
- Высота4 мм
- Вес0.552 кг
- Материалсланец
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт