Блюдо для подачи
Блюдо для подачи, ширина 200мм
Блюдо для подачи, ширина 300мм
Селедочница «Идиллия»
Блюдо для подачи, глубина 120мм
Блюдо для подачи, круглое
Селедочница «Кунстверк»
Блюдо для подачи, глубина 100мм
Блюдо для подачи, ширина 400мм
Блюдо для подачи, бамбук, фарфор
Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм
Блюдо для подачи - 4шт
Блюдо для подачи «Марин»
Селедочница «Кунстверк», ширина 405мм
Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин»
Блюдо для подачи с соусниками - 2шт
Блюдо для подачи «Лопата»
Блюдо для подачи, глубина 200мм
Блюдо для подачи, ширина 325мм
Блюдо для запекания с ручкой
Селедочница «Афродита»
Блюдо для подачи «Кратер»
Блюдо для подачи «Студио Ро»
Блюдо для подачи, сланец
Селедочница «Кунстверк», ширина 350мм
Блюдо для подачи, диаметр 250мм
Блюдо для подачи «Нинфа»
Блюдо для подачи, фарфор
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм
Блюдо для подачи «Кюпсели»
Блюдо для подачи - 4шт, сланец
Блюдо для подачи «Базальт»
Селедочница «Голубка»
Блюдо для подачи, ширина 500мм
Блюдо для подачи, диаметр 350мм
Блюдо для подачи, пластик
Блюдо для подачи, пластик, черное
Блюдо для подачи, пластик, под дерево
Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм
Блюдо для подачи, ширина 264мм
Блюдо для подачи «Кармин»
Блюдо для пиццы «Базальт»
Блюдо для подачи «Лист», белый
Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм
Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм
Блюдо для подачи «Эстиа»
Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм
Блюдо для подачи «Нинфа», ширина 305мм
Блюдо для подачи «Лист»
Селедочница «Афродита», ширина 240мм