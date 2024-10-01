Блюда для подачи

Для подачи

Для подачи

51 товар
Обеденные

Обеденные

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Блюдца и розетки

Блюдца и розетки

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Для пасты

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Десертные

Десертные

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Для пиццы

Для пиццы

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Для комплимента

Для комплимента

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Сервировочные

Сервировочные

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Для суши

Для суши

42 товара
Для улиток и устриц

Для улиток и устриц

5 товаров
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, произведённого компанией ChiedoCover
52015
610 ₽

Блюдо для подачи

11
В наличии 4414 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Блюдо для подачи, ширина 200мм

15
В наличии 510 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 300мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
44014
510 ₽

Блюдо для подачи, ширина 300мм

14
В наличии 1900 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
380

Селедочница «Идиллия»

5
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 120мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 120мм, произведённого компанией ChiedoCover
37010
410 ₽

Блюдо для подачи, глубина 120мм

11
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, круглое, произведённого компанией ChiedoCover
6706
710 ₽

Блюдо для подачи, круглое

11
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», произведённого компанией ChiedoCover
690

Селедочница «Кунстверк»

12
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 100мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 100мм, произведённого компанией ChiedoCover
26017
310 ₽

Блюдо для подачи, глубина 100мм

11
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 400мм, произведённого компанией ChiedoCover
46010
510 ₽

Блюдо для подачи, ширина 400мм

8
В наличии 1020 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, бамбук, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
1 300

Блюдо для подачи, бамбук, фарфор

14
В наличии 168 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
450

Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм

5
В наличии 67 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 6801
1 690 ₽

Блюдо для подачи - 4шт

11
В наличии 544 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Марин», произведённого компанией ChiedoCover
18015
210 ₽

Блюдо для подачи «Марин»

13
В наличии 100 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», ширина 405мм, произведённого компанией ChiedoCover
840

Селедочница «Кунстверк», ширина 405мм

7
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин», произведённого компанией ChiedoCover
64010
710 ₽

Блюдо глубокое для подачи «Смарт Кюзин»

15
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи с соусниками - 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
1 3603
1 390 ₽

Блюдо для подачи с соусниками - 2шт

13
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», произведённого компанией ChiedoCover
990

Блюдо для подачи «Лопата»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, глубина 200мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, глубина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
6903
710 ₽

Блюдо для подачи, глубина 200мм

15
В наличии 935 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи, ширина 325мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 325мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 6304
1 690 ₽

Блюдо для подачи, ширина 325мм

10
В наличии 72 шт.
Фотография товара Блюдо для запекания с ручкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для запекания с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Блюдо для запекания с ручкой

13
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Афродита», произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Селедочница «Афродита»

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кратер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кратер», произведённого компанией ChiedoCover
5 6707
6 090 ₽

Блюдо для подачи «Кратер»

12
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Студио Ро» , произведённого компанией ChiedoCover
1 0801
1 090 ₽

Блюдо для подачи «Студио Ро»

11
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
6706
710 ₽

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии
Настоящее фото товара Селедочница «Кунстверк», ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
570

Селедочница «Кунстверк», ширина 350мм

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
51017
610 ₽

Блюдо для подачи, диаметр 250мм

15
В наличии 250 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
1 5503
1 590 ₽

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.
мягкие секции стульев
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
2 1108
2 290 ₽

Блюдо для подачи, фарфор

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лопата», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
1 3702
1 390 ₽

Блюдо для подачи «Лопата», фарфор

14
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 3503
1 390 ₽

Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кюпсели» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кюпсели», произведённого компанией ChiedoCover
1 0108
1 090 ₽

Блюдо для подачи «Кюпсели»

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
43016
510 ₽

Блюдо для подачи - 4шт, сланец

9
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт» , произведённого компанией ChiedoCover
5 0309
5 490 ₽

Блюдо для подачи «Базальт»

8
В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Голубка», произведённого компанией ChiedoCover
480

Селедочница «Голубка»

13
В наличии 88 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 500мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 1306
1 190 ₽

Блюдо для подачи, ширина 500мм

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, диаметр 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
8902
900 ₽

Блюдо для подачи, диаметр 350мм

15
В наличии 160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
61015
710 ₽

Блюдо для подачи, пластик

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, черное, произведённого компанией ChiedoCover
1 770

Блюдо для подачи, пластик, черное

10
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
740

Блюдо для подачи, пластик, под дерево

8
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм, произведённого компанией ChiedoCover
440

Блюдо для подачи, фарфор, ширина 170мм

6
В наличии 125 шт.
Прозрачные стулья
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, ширина 264мм, произведённого компанией ChiedoCover
890

Блюдо для подачи, ширина 264мм

10
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кармин», произведённого компанией ChiedoCover
1 070

Блюдо для подачи «Кармин»

14
В наличии 14 шт.
Фотография товара Блюдо для пиццы «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Базальт», произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Блюдо для пиццы «Базальт»

5
В наличии 52 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 580

Блюдо для подачи «Лист», белый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 000

Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм

13
В наличии 9 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 350

Блюдо для подачи «Базальт», ширина 290мм

12
В наличии 30 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи «Эстиа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
3 610

Блюдо для подачи «Эстиа»

12
В наличии 36 шт.
Фотография товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 170

Блюдо для подачи, пластик, ширина 350мм

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», ширина 305мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 540

Блюдо для подачи «Нинфа», ширина 305мм

15
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Лист», произведённого компанией ChiedoCover
4 810

Блюдо для подачи «Лист»

13
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Селедочница «Афродита», ширина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
1 770

Селедочница «Афродита», ширина 240мм

15
В наличии 6 шт.
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