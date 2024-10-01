В наличии 4414 шт.

В наличии 4414 шт.

Блюдо для подачи

В наличии 510 шт.

В наличии 510 шт.

Блюдо для подачи, ширина 200мм

В наличии 1900 шт.

В наличии 1900 шт.

Блюдо для подачи, ширина 300мм

В наличии 300 шт.

В наличии 300 шт.

В наличии 1500 шт.

В наличии 1500 шт.

Блюдо для подачи, глубина 120мм

В наличии 300 шт.

В наличии 300 шт.

Блюдо для подачи, круглое

В наличии 144 шт.

В наличии 144 шт.

В наличии 288 шт.

В наличии 288 шт.

Блюдо для подачи, глубина 100мм

В наличии 1020 шт.

В наличии 1020 шт.

Блюдо для подачи, ширина 400мм

В наличии 168 шт.

В наличии 168 шт.

Блюдо для подачи, бамбук, фарфор

В наличии 67 шт.

В наличии 67 шт.

В наличии 544 шт.

В наличии 544 шт.

Блюдо для подачи - 4шт

В наличии 100 шт.

В наличии 100 шт.

Блюдо для подачи «Марин»

Доставка

от 2 дней по России и СНГ