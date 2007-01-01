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Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити» - фото 1

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»

Артикул: CH-062-648
10 оценок
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Фотография товара Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина355 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити»
от 5 410
5 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают