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Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин» - фото 1

Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»

Артикул: CH-062-435
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Материалфарфор
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»
Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»
от 5 270
5 690 ₽
В корзине

С этим товаром покупают