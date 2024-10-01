Товар в корзине. Перейти
Салфетница сталь - фото 1

Салфетница сталь

Артикул: CH-063-154
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Набор соль/перец, фарфор
Фотография товара Набор соль/перец, фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь
Фотография товара Пармезанница с ложкой 325мл, стекло, нержавеющая сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина167 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке96 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный

9
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Нова», произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Нова»

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый

6
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Оупен ап», 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Оупен ап», 0,32л

10
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от7 3509
7 990 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сковорода порционная для запекания «Эклипс» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6105
1 690 ₽Оптовая цена

Сковорода порционная для запекания «Эклипс» фарфор

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7107
2 890 ₽

Лоток для подачи дуб

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Пальмир» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Креманка «Пальмир» стекло

8
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Маррон Реативо», 1.2л

6
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салфетница «Кунстверк» фарфор, белая

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Агат» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Салфетница «Агат» фарфор

12
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница мдф, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7005
3 890 ₽

Салфетница мдф

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для салфеток фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Подставка для салфеток фарфор

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Салфетница сталь, металлическая

5
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Салфетница бук, произведённого компанией ChiedoCover
от900
Оптовая цена

Салфетница бук

5
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Революшн Гранит» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8409
4 200 ₽Оптовая цена

Салфетница «Революшн Гранит» фарфор

15
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7403
1 790 ₽

Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая

13
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от8308
900 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита» фарфор

5
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Афродита» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Афродита»

13
В наличии 108 шт.

Товар в корзине

Салфетница сталь
Салфетница сталь
от 170
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный

9
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Маррон Реативо», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Маррон Реативо»

8
В наличии 253 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Нова», произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Нова»

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый

6
В наличии 46 шт.