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Блюдо «Крафт Лакрица» - фото 1

Блюдо «Крафт Лакрица»

Артикул: CH-062-228
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина165 мм
  • Вес0.585 кг
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Блюдо «Крафт Лакрица»
Блюдо «Крафт Лакрица»
от 4 140
В корзине

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