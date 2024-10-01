Товар в корзине. Перейти
Блюдо «Пунто Бьянка» - фото 1

Блюдо «Пунто Бьянка»

Артикул: CH-061-946
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тарелка «Скандинавия»
Фотография товара Тарелка «Скандинавия» от компании ChiedoCover.
Следующий Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм
Фотография товара Тарелка «Млечный путь», диаметр 260мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр280 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, синий

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 672 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Стакан для зубочисток стекло, сталь нержавеющая

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6508
6 090 ₽

Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, синий

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Емкость для соусов 350мл, пластик, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для соусов 350мл, пластик, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Емкость для соусов 350мл, пластик, желтая

9
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» фарфор 300 мл, черный, белый

13
В наличии 194 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

13
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 9807
3 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 29 шт.

Другие товары из раздела блюда и тарелки обеденные

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эвридэй», мелкая

9
В наличии 6000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пунто Бьянка», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от63012
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пунто Бьянка», квадратная

11
В наличии 51 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо, фарфор, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170
Оптовая цена

Блюдо, фарфор, голубое

12
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эрбосо Реативо», ширина 220мм

6
В наличии 35 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм

13
В наличии 139 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта, произведённого компанией ChiedoCover
от42018
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

15
В наличии 828 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм

14
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 203мм, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 203мм

7
В наличии 673 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Нептун», диаметр 279мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка «Нептун», диаметр 279мм

7
В наличии 504 шт.

Товар в корзине

Блюдо «Пунто Бьянка»
Блюдо «Пунто Бьянка»
от 1 900
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, синий

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» лист фарфор 200 мл, белый

13
В наличии 672 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная стекло

14
В наличии 696 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм

10
В наличии 2520 шт.