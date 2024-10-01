Характеристики товара
Описание
Тарелка мелкая «Эвридэй» имеет ровную круглую форму. У нее маленький диаметр, что удобно для сервировки небольшого стола. Посуда стильная, элегантная. Выполнена из качественного белого стекла. Ее универсальный цвет подчеркивает лаконичность посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр240 мм
- Вес0.343 кг
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт