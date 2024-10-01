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Тарелка «Эвридэй», мелкая - фото 1

Тарелка «Эвридэй», мелкая

Артикул: CH-061-948
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелка мелкая «Эвридэй» имеет ровную круглую форму. У нее маленький диаметр, что удобно для сервировки небольшого стола. Посуда стильная, элегантная. Выполнена из качественного белого стекла. Ее универсальный цвет подчеркивает лаконичность посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.343 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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