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Блюдо «Эрбосо Реативо» - фото 1

Блюдо «Эрбосо Реативо»

Артикул: CH-061-940
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр250 мм
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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