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Бокал для вина «Ультим», 0.47л - фото 1

Бокал для вина «Ультим», 0.47л

Артикул: CH-064-093
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изысканный винный фужер «Ультим» на высокой тонкой ножке будет уместным дополнением праздничного или повседневного стола. Изготовлен из качественного материала, который не темнеет и тускнеет со временем. При попадании света отражает чистый блик, а при соприкосновении с другим бокалом создается тонкий хрустальный звон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота232 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0.267 кг
  • Объем0.47 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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