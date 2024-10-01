Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Аллегресс» стильный, немного приземистый, а потому очень оригинальный. В качестве материала для этой посуды производитель отдает предпочтение качественному стеклу. Фужер полностью прозрачный и лаконичный по стилю, не имеет граней и орнаментов. У него форма нераскрытого бутона и тонкая аккуратная ножка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота232 мм
- Диаметр91 мм
- Вес0.180 кг
- Объем0.4 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт