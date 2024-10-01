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Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л - фото 1

Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л

Артикул: CH-064-077
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Амбер» – отличный классический фужер среднего размера. Объем посуды 365 мл. Его высота 19,7 см, а диаметр 6 см.
Фужер производят из качественного прозрачного стекла, которое великолепно мерцает при свете ламп. У него округлая чаша и тонкая изящная ножка, за которую удобно держать бокал при дегустации напитков. Форма стандартная, декоров нет. Производитель отдает предпочтение лаконичным и четким линиям, которые делают посуду универсальной и актуальной для сервировки разных по масштабу мероприятий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота195 мм
  • Диаметр75 мм
  • Вес0.233 кг
  • Объем0.315 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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