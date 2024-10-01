Характеристики товара
Описание
Бокал для вина «Таймлесс» в очаровательном ретро стиле. Посуда выполнена из стекла. Материал прозрачный, качественный, поэтому превосходно блестит на солнце. На стенках добавлен геометрический стильный узор, который подчеркивает уникальность этого товара.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота151 мм
- Диаметр86 мм
- Вес0.415 кг
- Объем0.32 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт