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Бокал для вина «Таймлесс» - фото 1Бокал для вина «Таймлесс» - фото 2

Бокал для вина «Таймлесс»

Артикул: CH-064-181
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина «Таймлесс» в очаровательном ретро стиле. Посуда выполнена из стекла. Материал прозрачный, качественный, поэтому превосходно блестит на солнце. На стенках добавлен геометрический стильный узор, который подчеркивает уникальность этого товара.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота151 мм
  • Диаметр86 мм
  • Вес0.415 кг
  • Объем0.32 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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