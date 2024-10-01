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Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л - фото 1

Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л

Артикул: CH-064-082
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал для вина французского бренда «‎Chef&Sommelier»‎ – это настоящее произведение искусства. Фужер сделан из прочного чистого стекла. Уплотненные стенки отражают солнечные блики, а при соприкосновении двух бокалов раздается хрустальный звон. Бокал имеет высокую ножку и чашу необычной формы. Прозрачные стенки не искажают цвет напитка, а их геометрия усиливает вкусовые качества и делает вкус более насыщенным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота222 мм
  • Диаметр104 мм
  • Вес0.174 кг
  • Объем0.45 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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