Характеристики товара
Описание
Бокал для вина французского бренда «Chef&Sommelier» – это настоящее произведение искусства. Фужер сделан из прочного чистого стекла. Уплотненные стенки отражают солнечные блики, а при соприкосновении двух бокалов раздается хрустальный звон. Бокал имеет высокую ножку и чашу необычной формы. Прозрачные стенки не искажают цвет напитка, а их геометрия усиливает вкусовые качества и делает вкус более насыщенным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота222 мм
- Диаметр104 мм
- Вес0.174 кг
- Объем0.45 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт