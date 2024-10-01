Характеристики товара
Описание
Изысканный винный фужер «Ультим» на высокой тонкой ножке будет уместным дополнением праздничного или повседневного стола. Изготовлен из качественного материала, который не темнеет и тускнеет со временем. При попадании света отражает чистый блик, а при соприкосновении с другим бокалом создается тонкий хрустальный звон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота212 мм
- Диаметр85 мм
- Вес0.170 кг
- Объем0.42 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт