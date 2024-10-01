Характеристики товара
Описание
Производитель из Франции Chef & Sommelier выпускает изысканную посуду для напитков из хрустального стекла. Бокал серии «Ревил ап» не слишком большой, его объем 300 мл. У него тульпанообразная, сужающаяся кверху форма, чтобы концентрировался аромат. Посуда бесцветная, чтобы не искажать оттенок вина.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота217 мм
- Диаметр83 мм
- Вес0.146 кг
- Объем0.3 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт