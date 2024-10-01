Товар в корзине. Перейти
Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л - фото 1Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л - фото 2

Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л

Артикул: CH-064-080
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л
Фотография товара Бокал для вина «Империал плюс», 0.315л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л
Фотография товара Бокал для вина «Ревил ап», 0.45л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Производитель из Франции Chef & Sommelier выпускает изысканную посуду для напитков из хрустального стекла. Бокал серии «Ревил ап» не слишком большой, его объем 300 мл. У него тульпанообразная, сужающаяся кверху форма, чтобы концентрировался аромат. Посуда бесцветная, чтобы не искажать оттенок вина.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота217 мм
  • Диаметр83 мм
  • Вес0.146 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Саваж», 0.135л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Саваж», 0.135л, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Саваж», 0.135л

12
В наличии 744 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Амбер», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Амбер»

10
В наличии 1440 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.25, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.25

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Ностальгия», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Ностальгия», 0,5л

7
В наличии 3006 шт.

Другие товары из раздела бокалы для вина

Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.75л, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.75л

5
В наличии 2160 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Касабланка»

10
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Касабланка», 0.34л, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Касабланка», 0.34л

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Ультим», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Ультим», 0.42л

13
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Фолкнер», 0,29л

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Тулип», 0,24л, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Тулип», 0,24л

7
В наличии 3000 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽

Бокал для вина, фиолетовый

14
В наличии 144 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Макассар», 0,25л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Макассар», 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от8209
900 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Макассар», 0,25л

8
В наличии 792 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Вайн Эмоушнс», 0,47л

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 2801
1 290 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Спикизис Свинг», 0,7л

9
В наличии 215 шт.

Товар в корзине

Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л
Бокал для вина «Ревил ап», 0.3л
от 880
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Саваж», 0.135л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Саваж», 0.135л, произведённого компанией ChiedoCover
от44014
510 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Саваж», 0.135л

12
В наличии 744 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Бистро», произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Бистро»

9
В наличии 1692 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Амбер», произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Амбер»

10
В наличии 1440 шт.