Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Энотека» – стильный фужер высотой 226 мм и диаметром 78 мм. У него классическая форма и удобный объем 170 мл. Выполнен из прозрачного стекла без декоративных вставок. Это подчеркивает универсальный стиль, который особенно гармонирует с формой флейты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Диаметр43 мм
- Объем0.21 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт