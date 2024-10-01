Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Селест» стильный и строгий фужер объемом 160 мл. Его диаметр небольшой, но элегантный стиль подчеркивают стенки. Ножка большой высоты добавляет изысканность. Она также обеспечивает удобное держание бокала в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота223 мм
- Диаметр43 мм
- Вес0.157 кг
- Объем0.160 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт