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Бокал-флюте «Селест», 160мл - фото 1

Бокал-флюте «Селест», 160мл

Артикул: CH-064-024
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Селест» стильный и строгий фужер объемом 160 мл. Его диаметр небольшой, но элегантный стиль подчеркивают стенки. Ножка большой высоты добавляет изысканность. Она также обеспечивает удобное держание бокала в руках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота223 мм
  • Диаметр43 мм
  • Вес0.157 кг
  • Объем0.160 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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