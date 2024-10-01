Товар в корзине. Перейти
Бокал-флюте «Сублим» - фото 1Бокал-флюте «Сублим» - фото 2

Бокал-флюте «Сублим»

Артикул: CH-064-046
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал-флюте «Амбер»
Фотография товара Бокал-флюте «Амбер» от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал-флюте «Оупэн ап»
Фотография товара Бокал-флюте «Оупэн ап» от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Сублим» с тонкими линиями формы привлекает изяществом и нежностью. Его дизайн прост, но за счет этого привлекателен. Прозрачное хрустальное стекло красиво играет на солнце, позволяя рассмотреть цвет напитков. Объем 210 мл стандартный, высота фужера равна 24 см, а диаметр всего 60 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота240 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0.148 кг
  • Объем0.21 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л

6
В наличии 14784 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», 0.475л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка», 0.475л

5
В наличии 2400 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.54л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.54л

13
В наличии 20310 шт.
Распродажа
Фотография товара Шампанское-блюдце «Хэпберн» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Хэпберн», произведённого компанией ChiedoCover
от52015
610 ₽Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Хэпберн»

9
В наличии 622 шт.

Другие товары из раздела бокалы для шампанского

Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Селест», 160мл, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Селест», 160мл

10
В наличии 23328 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Мод», 0.24л, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Мод», 0.24л

7
В наличии 2502 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Аллегресс» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Аллегресс», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Аллегресс»

8
В наличии 2640 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Эталон», 0.17л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Эталон», 0.17л

12
В наличии 3600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Империал плюс», 0,155л, произведённого компанией ChiedoCover
от14042
240 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Империал плюс», 0,155л

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Леди Даймонд» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Леди Даймонд», произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Леди Даймонд»

15
В наличии 1080 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Тулип», произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Тулип»

13
В наличии 1538 шт.
Фотография товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Шампанское-блюдце «Спикизис Свинг», 0,3л

8
В наличии 96 шт.
Фотография товара Бокал-флюте «Бах», 0,21л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Бах», 0,21л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000
Оптовая цена

Бокал-флюте «Бах», 0,21л

12
В наличии 86 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Винотек» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Винотек», произведённого компанией ChiedoCover
от8704
900 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Винотек»

6
В наличии 215 шт.

Товар в корзине

Бокал-флюте «Сублим»
Бокал-флюте «Сублим»
от 630
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Кружка для пива «Бремен», 0,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от31025
410 ₽Оптовая цена

Кружка для пива «Бремен», 0,5л

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для вина «Энотека», 0.42л, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Энотека», 0.42л

11
В наличии 7998 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для вина «Изабелла», 0.385л, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Бокал для вина «Изабелла», 0.385л

6
В наличии 14784 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Касабланка», 0.475л, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Касабланка», 0.475л

5
В наличии 2400 шт.