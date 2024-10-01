Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Сублим» с тонкими линиями формы привлекает изяществом и нежностью. Его дизайн прост, но за счет этого привлекателен. Прозрачное хрустальное стекло красиво играет на солнце, позволяя рассмотреть цвет напитков. Объем 210 мл стандартный, высота фужера равна 24 см, а диаметр всего 60 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота240 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0.148 кг
- Объем0.21 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт