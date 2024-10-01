Характеристики товара
Описание
Шампанское-блюдце «Элеганс» – элегантный бокал для подачи игристого вина. У него особая форма с широкой и низкой чашей. При этом посуда имеет высокую тонкую ножку, благодаря которой напитки не нагреваются, даже если долго держать их в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота123 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0.144 кг
- Объем0.16 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт