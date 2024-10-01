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Шампанское-блюдце «Элеганс» - фото 1Шампанское-блюдце «Элеганс» - фото 2

Шампанское-блюдце «Элеганс»

Артикул: CH-064-187
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Шампанское-блюдце «Элеганс» – элегантный бокал для подачи игристого вина. У него особая форма с широкой и низкой чашей. При этом посуда имеет высокую тонкую ножку, благодаря которой напитки не нагреваются, даже если долго держать их в руках.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота123 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0.144 кг
  • Объем0.16 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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