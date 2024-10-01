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Бокал-флюте «Энотека» - фото 1

Бокал-флюте «Энотека»

Артикул: CH-064-031
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Энотека» – стильный фужер высотой 226 мм и диаметром 78 мм. У него классическая форма и удобный объем 170 мл. Выполнен из прозрачного стекла без декоративных вставок. Это подчеркивает универсальный стиль, который особенно гармонирует с формой флейты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота226 мм
  • Диаметр51 мм
  • Вес0.208 кг
  • Объем0.17 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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