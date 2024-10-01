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Бокал-флюте «Леди Даймонд» - фото 1Бокал-флюте «Леди Даймонд» - фото 2

Бокал-флюте «Леди Даймонд»

Артикул: CH-064-172
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бокал-флюте «Леди Даймонд» – это очаровательный фужер с оригинальным орнаментом. У него нестандартная форма – чаша немного угловатая, вытянутая с тонким орнаментом, который создает ощущение, что стенки усыпаны мелкими бриллиантами. Ножка тонкая, длинная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота230 мм
  • Диаметр67 мм
  • Вес0.277 кг
  • Объем0.15 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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