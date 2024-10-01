Характеристики товара
Описание
Бокал-флюте «Леди Даймонд» – это очаровательный фужер с оригинальным орнаментом. У него нестандартная форма – чаша немного угловатая, вытянутая с тонким орнаментом, который создает ощущение, что стенки усыпаны мелкими бриллиантами. Ножка тонкая, длинная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота230 мм
- Диаметр67 мм
- Вес0.277 кг
- Объем0.15 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт