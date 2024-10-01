Характеристики товара
Описание
Франция – страна, где знают все о вине, потому создают посуду, которая раскрывает букет каждого напитка. Производитель Chef&Sommelier создает бокалы флюте из высококачественного стекла. Посуда из этого материала легче и не такая хрупкая, как хрустальные фужеры, поэтому подходит для баров, ресторанов, банкетных залов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота233 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0.083 кг
- Объем0.23 л
- Материалхрусталь
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт