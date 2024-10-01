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Бокал-флюте «Дистинкшн», 0.23л - фото 1Бокал-флюте «Дистинкшн», 0.23л - фото 2

Бокал-флюте «Дистинкшн», 0.23л

Артикул: CH-064-063
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Франция – страна, где знают все о вине, потому создают посуду, которая раскрывает букет каждого напитка. Производитель Chef&Sommelier создает бокалы флюте из высококачественного стекла. Посуда из этого материала легче и не такая хрупкая, как хрустальные фужеры, поэтому подходит для баров, ресторанов, банкетных залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота233 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.083 кг
  • Объем0.23 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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