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Бокал Schott Zwiesel Bar Special для шампанского - фото 1

Бокал Schott Zwiesel Bar Special для шампанского

Артикул: CH-071-331
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.28 л
  • Материалстекло хрустальное

Отзывы

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Товар в корзине

Бокал Schott Zwiesel Bar Special для шампанского
Бокал Schott Zwiesel Bar Special для шампанского
1 290
В корзине

С этим товаром покупают