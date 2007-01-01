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Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический - фото 1

Пармезанница, с ложкой, стекло, металл, 200 мл, прозрачный, металлический

Артикул: CH-062-844
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,382 кг
  • Материалметалл
  • Цветпрозрачный, металлический

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