Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Bronte муса чёрная вишня / патина, произведённого компанией ChiedoCover
Bronte муса чёрная вишня / патина
10 оценок
21 990
Товар в корзине. Перейти
Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 1Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 2Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 3Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 4Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 5Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 6Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 7Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 8Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 9Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 10Bronte муса чёрная вишня / патина - фото 11

Bronte муса чёрная вишня / патина

Артикул: CH-081-740
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 59; Глубина - 54; Высота - 104; Ширина сиденья - 52; Глубина сиденья - 48; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша серый

13
В наличии 3 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый

15
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Руди мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Руди мокка

8
В наличии 9 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna винное, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna винное, основание золото

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna серое, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание золото

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna винное, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna винное, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna винное, основание черный металл

14
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло Etna бежевое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna бежевое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna бежевое, основание хром

5
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Ayla, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 39011
15 990 ₽

Кресло лаунж Ayla, серый

11
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, бежевый

8
В наличии 36 шт.
Фотография товара Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Холгри ткань soprano nefrit / ромб / миланский орех

11

Товар в корзине

Bronte муса чёрная вишня / патина
Bronte муса чёрная вишня / патина
21 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности