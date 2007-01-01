Характеристики товара
Мягкое кресло Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина760 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес21.3 кг
- Материалфанера, велюр, ДСП, пенополиуретан
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, ДСП
- Цветбежевый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки460 мм
- Вес упаковки23.30 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Габариты упаковки для логистики870
- Изделия стопируютсяНет