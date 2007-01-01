Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло Кэнди велюр бежевый
Кресло Кэнди велюр бежевый
8 оценок
31 090
Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 1Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 2Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 3Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 4Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 5Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 6Кресло Кэнди велюр бежевый - фото 7
Кресло Кэнди велюр бежевый

Артикул: CH-081-499
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Кэнди имеет оригинальный стиль исполнения и способно стать частью любого современного интерьера. Эргономичный дизайн спинки и подлокотников обеспечит долгий и комфортный отдых. Обивка выполнена из простого в уходе велюра - мягкого и нежного на ощупь. В качестве внутреннего наполнителя использован ППУ повышенной жесткости. Каркас металлический с максимальной допустимой нагрузкой до 110 кг. Ножки выполнены в черном цвете и оснащены специальными подпятниками, которые препятствуют скольжению и предотвращают царапанье напольного покрытия. Высота спинки от сидения 43 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес21.3 кг
  • Материалфанера, велюр, ДСП, пенополиуретан
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, ДСП
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Вес упаковки23.30 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики870
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Кэнди велюр бежевый
Кресло Кэнди велюр бежевый
31 090
