Настоящее фото товара Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый
9 оценок
17 090
Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 1Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 2Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 3Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 4Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 5Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 6Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 7Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый - фото 8

Линет ткань soprano pearl / ромб / бежевый

Артикул: CH-081-747
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 60; Глубина - 60; Высота - 105; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

