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Бумага для сэндвичей ВПМ «Клетка» - фото 1

Бумага для сэндвичей ВПМ «Клетка»

Артикул: CH-062-548
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Вес0,828 кг
  • Материалбумага
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1000 шт

Отзывы

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Бумага для сэндвичей ВПМ «Клетка»
Бумага для сэндвичей ВПМ «Клетка»
от 2 680
2 790 ₽
В корзине

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