Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина160 мм
- Ширина160 мм
- Вес0,828 кг
- Материалбумага
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1000 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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