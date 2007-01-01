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Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое - фото 1

Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое

Артикул: CH-062-649
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина305 мм
  • Объем2 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое
Блюдо для запекания прямоугольное «Симплисити», фарфор, белое
от 3 960
4 290 ₽
В корзине

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