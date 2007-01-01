Характеристики товара
Описание
Чехол на стул Чилли – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.
Преимущества:
Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.
Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.
Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.
Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.
Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина400 мм
- Высота410 мм
- Вес0,4 кг
- Материалвелюр
- ДетскоеНет
- Вид чехладля стульев
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки40 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Вес упаковки0.40 кг
- Объём упаковки0.77 м3
- Изделия стопируютсяНет