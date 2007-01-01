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Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый
38 оценок
1 090
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Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 1Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 2Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 3Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 4Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 5Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 6Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый - фото 7

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр бежевый

Артикул: CH-033-938
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота410 мм
  • Вес0,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Преимущества:
Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.
Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.
Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.
Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.
Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота410 мм
  • Вес0,4 кг
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки40 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Вес упаковки0.40 кг
  • Объём упаковки0.77 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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