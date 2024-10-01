Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 356
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина135 мм
- Ширина28 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 1 356
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Любяна», фарфор 50 мл, белый
Баранчик «Граффити», фарфор, белый
Олд фэшн стакан, 300мл, хрусталь, прозрачный
Доска для пиццы без выемки дуб
Сливочник «Мак» фарфор 90 мл, медный
Тарелка глубокая «Млечный путь изумрудный», 1л
Тарелка для пасты «Виллоу», 0.89
Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, синий
Бокал для пива «Тулип»
Пепельница, стекло, красный, прозрачный
Чашка бульонная «Ресторан» стекло
Чашка бульонная «Кунстверк» 450мл, фарфор
Чашка бульонная, фарфор
Чашка бульонная «Революшн», фарфор, бежевая
Чашка бульонная «Органикс» фарфор
Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
Чашка бульонная «Афродита» фарфор
Чашка бульонная «Кларет» фарфор, бежевая
Чашка бульонная «Пати» фарфор, белая
Чашка бульонная «Акварель» Принц фарфор