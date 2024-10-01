Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр105 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо для подачи, фарфор
Хайбол, 300мл, стекло, амбер
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный
Кастрюля для сервировки, с крышкой, «Революшн», керамика, 0,5 л, 92 мм, белый, желтый
Бокал-флюте «Сиквенс»
Доска для пиццы бук, деревянный
Олд фэшн «Концепто Страйли», 250мл, сливовый, стекло
Блюдо для запекания с ручками «Пастораль»
Ложка чайная, «Роял», хромоникелевая сталь, 15,4 см
Чашка бульонная «Млечный путь» фарфор
Чашка бульонная 470 мл, с ручками, фарфор
Чашка бульонная стекло
Чашка бульонная «Крафт» без крышки, фарфор
Чашка бульонная «Это Рома» фарфор
Чашка бульонная «Браун дэппл» фарфор
Чашка бульонная «Спайро» белый фарфор
Чашка бульонная «Прага» фарфор
Чашка бульонная «Кларет» фарфор
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» фарфор
Блюдо для подачи, фарфор
Хайбол, 300мл, стекло, амбер
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Хайбол «Черриблосом», 360мл, стекло, прозрачный